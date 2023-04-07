إعلام العدو: عملية قاسية ويوم قاسٍ جداً يمرّ على “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 12:34

إعلام العدو: عملية قاسية ويوم قاسٍ جداً يمرّ على “إسرائيل”

منذ 27 mins 7 April، 2023
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