اعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بغلاف غزة بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 11:02

اعلام العدو: دوي صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بغلاف غزة بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة

منذ 17 mins 7 April، 2023
أخبار موقع المنار

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