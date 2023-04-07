أطول وأبطأ قطار في العالم..”قطار الصحراء” في موريتانيا

تمتلك موريتانيا أطول سكة قطارات في العالم، لكن الرحلة المجانية عبر الصحراء شاقة وبعيدة عن الرفاهية وتتطلب الكثير من الجهد. ورغم أنه الأطول في العالم، إلا أن القطار يعد أيضا الأبطأ والأثقل في العالم.

لا مقاعد مريحة ولا نظام تكييف

لا أحد من المسافرين على متن قطار الصحراء الذي يُطلق عليه “قطار خام الحديد” يتوقع وجود مقاعد مريحة أو نظام تكييف إذ تعد الرحلة على متن القطار مقرفة وباردة وقذرة، لكنها رحلة مجانية عبر الصحراء. ويربط القطار بين مدينتي ازويرات ونواذيبو وينطلق بشكل يومي ويستخدمه الكثير من الموريتانيين.

في انتظار قطار الصحراء المرهق

تبلغ مساحة موريتانيا مليون كيلومتر مربع أي ثلاثة أضعاف مساحة ألمانيا فيما يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة ما يعني أنها ذات كثافة سكانية منخفضة بشكل كبير. تغطي الصحراء ثلثي مساحة موريتانيا وبسبب هذا فإن درجة الحرارة قد تصل إلى 50 درجة خلال النهار في فصل الصيف. ويعاني قطاع السياحة في البلاد من مشاكل كثيرة.

نقطة الإنطلاق

تعتبر قرية شوم الصغيرة المحطة قبل الأخيرة في مدينة ازويرات. وفي هذه المحطة، يستقل معظم الركاب القطار باستثناء عمال المناجم. وانطلاقا من قرية شوم، تستغرق الرحلة عبر القطار الذي يجر أكثر من مائتي عربة، حوالي 14 ساعة حتى يصل إلى وجهته النهائية في مدينة نواذيبو على شاطئ المحيط الأطلسي.

السرعة فقط عند الشحن!

يتم نقل البضائع والأمتعة من قرية شوم إلى محطة السكك الحديدية بواسطة الحمير أو العربات التي تجرها الخيول. تبدأ الرحلة إلى الساحل في وقت متأخر من الليل ثم يعود القطار مجددا في الصباح الباكر. وعند وصول القطار، يتعين على المسافرين الإسراع في نقل أمتعتهم في غضون أقل من عشر دقائق.

عربات مكشوفة

تعد الرحلة على عربات مكشوفة محملة بخام الحديد، ليست نظيفة. وعادة ما يجذب القطار القليل من السائحين. وفي قرية أطار الخلابة الواقعة على بعد حوالي أربع ساعات من قرية شوم، يتعين على المسافرين تغطية أنفسهم وارتداء ملابس مناسبة بل ووضع سماعات على الأذن وتغطية الأعين لأن غبار الحديد الخام الناعم يخترق جميع المسام.

المصدر: dw.com