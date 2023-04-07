وقفة في ساحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر تنديدا بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 06:28

وقفة في ساحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر تنديدا بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي

منذ 38 mins 7 April، 2023
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