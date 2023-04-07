فلسطين المحتلة: المصلون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى رغم الانتشار الكثيف لقوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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إعلام العدو: إطلاق حوالي 30 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال "إسرائيل" والقبة الحديدية تعترض عددا منها
إعلام العدو: تفعيل القبة الحديدية بعد استهداف مستوطنة المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان بعدد من الصواريخ
فرق الإسعاف الصهيوني: ثلاثة إصابات جراء القصف الذي تعرضت له مناطق في الشمال
جيش العدو: لا توجد أي توجيهات استثنائية للجبهة الداخلية حتى اللحظة
مراسل المنار: الأجواء هادئة جدا ولا صحة لما ينشر عن تعرض منطقة جنوب صور للقصف مجددا ولا يوجد تحليق للطائرات المعادية
الجيش اللبناني: العثور على منصات وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق في محيط بلدتي زبقين والقليلة ويجري العمل على تفكيكها
اليونيفيل: الوضع الراهن في جنوب لبنان خطير ونحث الأطراف على ضبط النفس وتجنب التصعيد
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: السعي الصهيوني لاستهداف الأقصى والنيل من مقدساتنا سيلهب المنطقة
السيد صفي الدين: ليعرف الصهاينة أن المسجد الأقصى ليس وحيدا وأن خلفه مئات ملايين المسلمين الجاهزين لبذل الدماء من أجله
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان عدوان يضاف إلى انتهاكات السيادة
الشيخ الخطيب: ندعو اللبنانيين إلى التنبه لمكائد العدو ومحاولته الاستفادة من الانقسام السياسي لزيادة الشرخ بينهم
الخارجية اللبنانية: لبنان حريص على الهدوء والاستقرار في الجنوب ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد
الخارجية اللبنانية: نحذر من نوايا إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الاقليميين والدوليين
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا
فصائل المقاومة الفلسطينية: على العدو وقف عدوانه بحق الأقصى والمصلين فيه ووقف مهزلة تصدير أزماته باتجاه شعبنا ومقدساته
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عما يجري من عدوان وحشي على المسجد الأقصى
هنية بعد لقائه قادة الفصائل الفلسطينية في لبنان: شعبنا وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام العدوان الغاشم
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة: تهديدات العدو تجعلنا أكثر قوة وتماسكا ولتكن المقاومة موحدة في المواجهة
حركة الجهاد الإسلامي: نبارك الرد البطولي المقاوم على جرائم العدو واعتداءاته ونؤكد وحدة صف المقاومة في مواجهة الصهاينة
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم باحات المسجد الأقصى بعد أداء أكثر من 40 ألف مصل فلسطيني الصلاة ليلة الجمعة
إعلام العدو: إصابة جندي بإطلاق النار عند مفرق بلدة جبع شمال القدس المحتلة
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: ندعو لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي واتخاذ قرار مشترك للدفاع عن الشعب الفلسطيني
الولايات المتحدة الأميركية تعرقل إصدار مجلس الأمن بيانا يدين العنف ضد المدنيين واستهداف الأماكن المقدسة
فرنسا: أكثر من مليوني فرنسي يتظاهرون ضد قانون إصلاح نظام التقاعد ومواجهات بين الشرطة والمحتجين في باريس
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
فلسطين المحتلة: المصلون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى رغم الانتشار الكثيف لقوات الاحتلال
منذ 42 mins
7 April، 2023
المسجد الأقصى
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