مراسل المنار: تجدد الغارات الاسرائيلية على وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 06:28

مراسل المنار: تجدد الغارات الاسرائيلية على وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 7 April، 2023
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