شهود عيان: سماع دوي انفجار في منطقة صور جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 04:56

شهود عيان: سماع دوي انفجار في منطقة صور جنوب لبنان

منذ 41 mins 7 April، 2023
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