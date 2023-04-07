المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي: نقوم بقصف بعض الاهداف جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 7 2023 - 04:56

المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي: نقوم بقصف بعض الاهداف جنوب لبنان

منذ 43 mins 7 April، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة