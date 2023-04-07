غارة جديدة على موقع للمقاومة في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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قناة المنار
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April 7 2023 - 01:54

غارة جديدة على موقع للمقاومة في بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 20 mins 7 April، 2023
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