داوود شهاب: القصف بالقصف والمعركة واحدة في غزة والضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 01:52

داوود شهاب: القصف بالقصف والمعركة واحدة في غزة والضفة

منذ 47 mins 7 April، 2023
أخبار موقع المنار

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