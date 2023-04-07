مسؤول المكتب الاعلامي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب: العدو يتحمل مسؤولية كاملة عما حدث من اعتداء على المسجد الاقصى والمصلين ومن اعتداء على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 01:52

مسؤول المكتب الاعلامي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب: العدو يتحمل مسؤولية كاملة عما حدث من اعتداء على المسجد الاقصى والمصلين ومن اعتداء على القطاع

منذ 47 mins 7 April، 2023
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