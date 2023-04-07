اعلام العدو : اصابة جندي بإطلاق نار عند مفرق بلدة جبع شمال القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 00:16

اعلام العدو : اصابة جندي بإطلاق نار عند مفرق بلدة جبع شمال القدس

منذ 37 mins 6 April، 2023
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