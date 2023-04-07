هنية: لن نسمح لحكومة الاحتلال بتنفيذ مخططاتها

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء الخميس، حكومة الاحتلال من التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى، وأدان خلال اجتماع مع الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم في بيروت، العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، معتبرا إياه جريمة غير مسبوقة وعدوانا على الأمة الإسلامية ومقدساتها.

وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان وحشي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمعتكفين فيه، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإنقاذ القدس من التهويد والمسجد الأقصى المبارك من التقسيم ولجم حكومة الاحتلال ومنعها من مواصلة عدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

ودعا القوى الحية في الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك العاجل لنصرة القدس وفلسطين والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته، كما دعا فصائل المقاومة الفلسطينية كافة إلى توحيد صفوفها وتصعيد مقاومتها في مواجهة الاحتلال، قائلًا: “الأولوية اليوم هي لمقاومة الاحتلال، والوحدة الوطنية والمقاومة هما السبيل لتحقيق الانتصار وهزيمة المشروع الصهيوني”.

وشدد على “مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة”، قائلًا: “لن نسمح لحكومة الاحتلال بتنفيذ مخططاتها في تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى”.