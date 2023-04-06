مراسل المنار في الجنوب : المواطنون على الجانب اللبناني من الحدود يمارسون حياتهم بشكل طبيعي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 17:44

مراسل المنار في الجنوب : المواطنون على الجانب اللبناني من الحدود يمارسون حياتهم بشكل طبيعي

منذ 8 mins 6 April، 2023
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