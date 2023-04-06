مراسل المنار في الجنوب : المواطنون على الجانب اللبناني من الحدود يمارسون حياتهم بشكل طبيعي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 17:44
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إعلام العدو: إطلاق حوالي 30 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال "إسرائيل" والقبة الحديدية تعترض عددا منها
مراسل المنار: الهدوء الحذر يسود جنوبي منطقة صور بعد إطلاق العدو نحو 15 قذيفة صاروخية عليها
فرق الإسعاف الصهيوني: ثلاثة إصابات جراء القصف الذي تعرضت له مناطق في الشمال
إعلام العدو: تقييم المؤسسة الأمنية أن القصف هو رد فعل فلسطيني على الأحداث في الأقصى
جيش العدو: لا توجد أي توجيهات استثنائية للجبهة الداخلية حتى اللحظة
اليونيفيل: الوضع الراهن في جنوب لبنان خطير ونحث الأطراف على ضبط النفس وتجنب التصعيد
حزب الله يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين
حزب الله: ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس وينتهك كل القيم الدينية والاخلاقية
حزب الله: الاعتداء على الأقصى رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية للعدو وإرهابه واجرامه
حزب الله يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية الأقصى وردع العدو
حركة الجهاد الإسلامي: نبارك الرد البطولي المقاوم على جرائم العدو واعتداءاته ونؤكد وحدة صف المقاومة في مواجهة الصهاينة
الخارجية الصينية: ندعو المجتمع الدولي إلى تعزيز العمل لإيجاد حل مبكر وعادل للقضية الفلسطينية
وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان إعادة فتح الممثليات والمضي قدما باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين
وزيرا خارجية إيران والسعودية يتفقان على القيام بكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار المنطقة وبما يخدم مصالح شعوبها ودولها
وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي والعلمي والثقافي بين البلدين
الاتفاق الإيراني السعودي يؤكد مواصلة التنسيق لبحث استئناف الرحلات وتبادل زيارات الوفود وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين
الخارجية الإيرانية: لقاء عبد اللهيان مع بن فرحان كان ايجابيا ويمكن القول أنه تم تفعيل العلاقات الرسمية بين البلدين
عبد اللهيان: الصهاينة متخبطون إزاء موجة التقارب في العالم الإسلامي والانهيار الداخلي للكيان
عبد اللهيان: تدنيس الأقصى هو نتيجة سلوك أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان الذين أغلقوا أعينهم عن جرائم الارهابيين الصهاينة
الرئيس نبيه بري: زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى فرنسا إيجابية وأظهرت أن الأبواب ليست موصدة
مصادر صحفية: القضاء اللبناني تسلم استنابة فرنسية بوجوب حضور رياض سلامة جلسة تحقيق له أمام القضاء الفرنسي في 16 أيار
الرئيسان الصيني والفرنسي: ندعو إلى تجنب استخدام الأسلحة النووية ولمفاوضات سلام بشأن أوكرانيا في أسرع وقت
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
مراسل المنار في الجنوب : المواطنون على الجانب اللبناني من الحدود يمارسون حياتهم بشكل طبيعي
منذ 8 mins
6 April، 2023
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