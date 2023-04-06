مراسل المنار : هدوء حذر يسود منطقة جنوب صور بعد إطلاق مدفعية العدو اكثر من 15 قذيفة ثقيلة من عيار 155 ملم على خلفية إطلاق دفعات من الصواريخ بإتجاه الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 16:04

مراسل المنار : هدوء حذر يسود منطقة جنوب صور بعد إطلاق مدفعية العدو اكثر من 15 قذيفة ثقيلة من عيار 155 ملم على خلفية إطلاق دفعات من الصواريخ بإتجاه الأراضي المحتلة

منذ 10 mins 6 April، 2023
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