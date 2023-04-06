مع الحدث | أسامة حمدن للمنار: لا حدود لرد المقاومة.. ومعادلة القدس تتسع لتكون إقليمية

أكد مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان، في مقابلة مع برنامج مع الحدث على قناة المنار اليوم الخميس، أن القدس ليست قضية فلسطينية وحسب بل قضية الأمة الإسلامية، مشددًا على أن معادلة القدس تتسع لتكون معادلة إقليمية أسست لها قوى محور المقاومة.

واعتبر حمدان أن قرار الأوقاف الأردنية منع الاعتكاف بالمسجد الأقصى في الأيام الأولى من شهر رمضان مرتبط باتفاق “العقبة” ويهدف إلى إراحة العدو.

وفي السياق، أشار حمدان إلى أن السقف لدى المقاومة هي توقف العدوان على المسجد الأقصى وعودة الأمور إلى طبيعتها، مؤكدًا أنَّ كيان العدو خائف من الحرب لأنه بتقديراته يعلم أن نتائجها ستكون عليه قاسية. وقال إن “قوى المقاومة تواجه احتلالًا وتدافع عن نفسها وأرضها وحالة الحرب قائمة ونحن نعمل لبناء معادلات جديدة ونعمل لتحرير كل التراب الفلسطيني”.

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المصدر: موقع المنار