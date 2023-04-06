مراسل المنار: العدو يقصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة في ظل استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 16:02

مراسل المنار: العدو يقصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة في ظل استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة

منذ 38 mins 6 April، 2023
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