وزيرا خارجية ايران والسعودية يؤكدان على استئناف العلاقات الثنائية رسميا

أجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس محادثات في العاصمة الصينية بكين، لتفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات الذي اعلن الشهر الماضي.

واكد الوزيران على استئناف العلاقات الثنائية رسميا، وبحثا خطوات اعادة فتح السفارات وقنصليات البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية.

وشدد الوزيرات على “إعادة فتح الممثليات والمضي قدما باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين”، ولفتا الى “أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الامني والاقتصادي والعلمي والثقافي بين البلدين”.

وفي وقت لاحق وردا على سؤال حول نتائج محادثاته مع نظيره الايراني، قال وزير الخارجية السعودي إن “المحادثات كانت ممتازة”.

وسبق اللقاء اتصالات بين عبداللهيان ونظيره السعودي تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ اتفاق بكين واجراءات تفعيل الاتفاقيات السابقة بين طهران والرياض.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات، وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس/آذار الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.

المصدر: قناة العالم