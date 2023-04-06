قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابا فلسطينيا من بيته في بلدة الطور بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 6 2023 - 06:26

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابا فلسطينيا من بيته في بلدة الطور بالقدس

منذ 1 ساعة 6 April، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة