مستوطن صهيوني يطلق النار على طفل مقدسي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 02:36

مستوطن صهيوني يطلق النار على طفل مقدسي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

منذ 2 ساعة 6 April، 2023
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