مظاهرات احتجاجية في بلدة الرينة قرب الجليل المحتل تنديدا بالاعتداء الصهيوني على المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 01:06

مظاهرات احتجاجية في بلدة الرينة قرب الجليل المحتل تنديدا بالاعتداء الصهيوني على المسجد الأقصى

منذ 19 mins 6 April، 2023
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