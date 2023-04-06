مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أم الفحم وباقة الغربية بعد مظاهرات دعما للأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 01:04

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أم الفحم وباقة الغربية بعد مظاهرات دعما للأقصى

منذ 45 mins 6 April، 2023
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