إلقاء قنابل محلية الصنع على برج للعدو الاسرائيلي في قرية النبي صالح بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 01:04

إلقاء قنابل محلية الصنع على برج للعدو الاسرائيلي في قرية النبي صالح بالضفة المحتلة

منذ 45 mins 6 April، 2023
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