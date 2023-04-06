قوات العدو الاسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين خارج المسجد الاقصى بالهروات والرصاص المطاطي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 01:04

قوات العدو الاسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين خارج المسجد الاقصى بالهروات والرصاص المطاطي

منذ 1 ساعة 5 April، 2023
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