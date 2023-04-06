قوات العدو الاسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين خارج المسجد الاقصى بالهروات والرصاص المطاطي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 01:04
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قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مجدداً باحات المسجد الأقصى وتطلق الرصاص المطاطي بشكل عشوائي على المصلين داخله
قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات إلى البلدة القديمة في القدس وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى باب الأسباط
فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة: محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى ستشعل حرباً دينية غير مسبوقة
محافظ القدس للمنار: الاحتلال يعتدي على دور الوصاية الهاشمية على الأقصى اذا لم يشعر أن هناك من يحاسبه سيستمر في عدوانه
رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني سيفشل إعتداءات قوات الإحتلال على الأقصى
شبان يتظاهرون ويشعلون الإطارات المطاطية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة تنديداً باعتداءات قوات الاحتلال في المسجد الأقصى
تظاهرات في مدينتي حيفا وأم الفحم المحتلتين تضامناً مع المسجد الأقصى والمعتكفين داخله واندلاع مواجهات مع قوات الإحتلال
إطلاق نار يستهدف الإحتلال عند مدخل بيت أمر شمال الخليل والقاء قنابل محلية الصنع تجاه برج له عند مدخل قرية النبي صالح
نادي الأسير: الإحتلال اعتقل 2200 فلسطينياً بينهم 1200 من القدس منذ بداية العام بما فيها حصيلة اعتقالات فجر الاربعاء
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى ممارسة شيطانية تتطلب ضرورة التصدي لها
السيد الحوثي: مسؤولية المسلمين أن يكون لهم موقف إلى جانب الشعب الفلسطيني والوقوف المسؤول إلى جانبهم سيدحر العدو الصهيوني
وزير الخارجية السوري يعلن أن دمشق ستعيد خلال الأيام المقبلة فتح سفارتها في تونس والتمثيل الدبلوماسي سيكون على مستوى سفير
الخارجية السورية تستنكر الصمت الدولي وحماية الجرائم الإسرائيلية التي تهدف لإشعال المنطقة وتصدير الأزمات الداخلية للكيان
وزير الخارجية التركي يدين اقتحام الأقصى ويقول إن الكيان تجاوز حدوده وان التعاون مع تل ابيب لن يكون على حساب الفلسطينيين
تفعيل منظومة القبة الحديدية وإطلاق صاروخين اعتراضيين بعد إنذار خاطئ في منطقة الجليل المحتل شمال فلسطين
رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن الكيان يعمل على تهدئة الموقف وملتزم بضمان حرية العبادة في المسجد الأقصى
إعلام العدو يقول إن حكومة الإحتلال تخشى اندلاع مواجهة مع غزة الأمر الذي سيجبر المستوطنين على قضاء عيد الفصح بالملاجئ
الخارجية الإيرانية: الجمهورية الاسلامية طالما أكدت على ارساء الاستقرار في اليمن وقدمت مبادرات دبلوماسية لتحقيق ذلك
ايران ترفض تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان بسبب مواقفه السياسية والمنحازة بالكامل
محققون أوروبيون سيعودون إلى بيروت هذا الشهر لاستجواب رجا سلامة وماريان حويك في قضايا فساد واختلاس اموال
الرئيس الروسي: الإتحاد الأوروبي بادر إلى المواجهة معنا والعلاقات بين موسكو والإتحاد تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة
بوتين يعرب عن أمله بأن تدعم الدنمارك اقتراح موسكو بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الهجوم على خطوط التيار الشمالي
بوتين يدعو الأجهزة الروسية لتكثيف إجراءاتها لإقرار الأمن بالمناطق الجديدة ويؤكد أن الغرب شارك في هجمات نفذتها أوكرانيا
الرئاسة التركية: تمديد صفقة الحبوب يعتمد على الاستجابة لمطالب روسيا وهناك حاجة لاتفاق روسي - غربي لإبعاد خطر حرب نووية
الخارجية الروسية: التعاون بين روسيا وبيلاروس في المجال النووي يتوافق تماماً مع التزامات موسكو الدولية في هذا القطاع
الرئيس الفرنسي يزور بكين ويقول إن الحفاظ على الحوار مع الصين أمر مهم نظراً لعلاقاتها الوثيقة مع روسيا
البعثة الأممية إلى ليبيا: المبعوث الأممي ناقش في السودان وتشاد والنيجر سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
قوات العدو الاسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين خارج المسجد الاقصى بالهروات والرصاص المطاطي
منذ 1 ساعة
5 April، 2023
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