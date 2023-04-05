قوات الاحتلال تضع عند كل باب من أبواب المسجد القبلي عددا من الجنود وتمنع المصلين من الدخول اليه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 5 2023 - 23:34

قوات الاحتلال تضع عند كل باب من أبواب المسجد القبلي عددا من الجنود وتمنع المصلين من الدخول اليه

منذ 9 mins 5 April، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة