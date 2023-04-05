الهلال الأحمر الفلسطيني: 6 إصابات جراء قمع قوات الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى، اثنتان منها جرى نقلهما للمستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 23:32

الهلال الأحمر الفلسطيني: 6 إصابات جراء قمع قوات الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى، اثنتان منها جرى نقلهما للمستشفى

منذ 12 mins 5 April، 2023
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