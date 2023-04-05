مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة وقوات الاحتلال تطلق النار باتجاه الشبان الفلسطينيين من مسافة قريبة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 23:32

مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة وقوات الاحتلال تطلق النار باتجاه الشبان الفلسطينيين من مسافة قريبة

منذ 10 mins 5 April، 2023
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