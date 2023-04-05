رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الاسلامي: الشعب الفلسطيني سيشفل اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 23:34

رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الاسلامي: الشعب الفلسطيني سيشفل اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى

منذ 27 mins 5 April، 2023
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