الشيخ عكرمة صبري: منع المصلين من الاعتكاف هو جزء من مخطط تهويد المسجد الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 23:32

الشيخ عكرمة صبري: منع المصلين من الاعتكاف هو جزء من مخطط تهويد المسجد الاقصى

منذ 42 mins 5 April، 2023
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