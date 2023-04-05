سلهب: اتفاق اللبنانيين يوصلنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية

اعتبر المسؤول المركزي لوحدة النقابات والعمال في حزب الله هاشم سلهب خلال لقاء نقابي موسع في بعلبك، بمشاركة مسؤول قسم النقابات والعمال في البقاع شفيق شحادة وحشد من النقابيين أن “وقوف النقابات والنقابيين إلى جانب أهلنا وشعبنا هو وقوف إلى جانب وطننا بالأساس، فالوظيفة الأساس هي حفظ الوطن، وإعادة الإستقرار إليه، والحفاظ على مقدراته وإمكاناته من أجل أن يبقى لبنان وطنا عزيزا كريما سيدا حرا مستقلا بكل ما للكلمة من معنى”.

وتابع سلهب “لبنان انتقل من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة، ومن عصور التبعية إلى عصور السيادة، وسيبقى كذلك ولن يتغير في مسار حفظ هذا البلد أي شيء طالما أن المخلصين موجودون وطالما أن المقاومين مرابطون وحاضرون وجاهزون لكل تحدي”، وأضاف “على الأميركي وعلى كل قوى الغرب، وعلى كل القوى التي تريد النيل من هذا البلد، أن تعي أن لبنان بات في قلعة من القلاع المحصنة، وأن لا حظ لهم في أن يصلوا إلى أي هدف من أهدافهم”.

ورأى سلهب أن “التوجه الأساسي يجب أن يكون في اتجاه إعادة تشكيل السلطة في لبنان على القواعد الوطنية وبالتفاهمات الداخلية، وأي مساعدة من الخارج عليها أن تبقى في إطار المساعدة، بعيدا عن الإملاءات، فاللبنانيون قادرون على أن يختاروا رئيسا للجمهورية بمحض إرادتهم مناسب لوطنهم ولشعبهم ولمصالحهم إذا ما رفعتم أيديكم عن حشر مصالحكم وأهدافكم بمصالح وأهداف لبنان واللبنانيين”، واعتبر أن “اتفاق اللبنانيين فيما بينهم هو الذي يوصلنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بما يمكن لبنان من أن يعيد إنتاج كامل سلطاته، وكامل سياساته الاقتصادية والسياسية لتكون في المكان الصحيح والسليم، ولا تنتظروا من لبنان أن يقدم لكم تعهدات والتزامات لا على المستوى الاقتصادي وصندوق النقد الدولي، ولا على المستوى السياسي”.

المصدر: بريد الموقع