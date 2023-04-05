التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 15:42
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الناطق باسم حماس حازم قاسم: القصف على غزة محاولة فاشلة لمنع القطاع من مساندة أهلنا في القدس والضفة بكل الوسائل
الخارجية الاردنية: ندين بأشد العبارات اقدام الاحتلال على اقتحام المسجد الاقصى وعلى اسرائيل أن تتحمل مسؤولية التبعات
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وزير الخارجية الهنغاري: خطة الصين للتسوية في أوكرانيا من شأنها أن تجلب السلام إلى أوروبا
ماكرون من بكين: يمكن للصين أن تلعب دورا رئيسيا لإيجاد طريق يؤدي إلى السلام في أوكرانيا
الخارجية الروسية: انضمام دول أوروبا الشمالية إلى النيتو ينهي عصر الأمن في المنطقة
ترامب: الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن بلدنا ضد أولئك الذين يحاولون تدميره
أردوغان: النظام العالمي الراهن غير قابل للاستمرار ولا بد من إصلاح مجلس الأمن الدولي
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التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد
منذ 12 mins
5 April، 2023
اوتوستراد الرئيس لحود
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جريح صدما على اوتوستراد الرئيس لحود
التحكم المروري:#حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه #الصياد
غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه #الكرنتينا وصولا الى #نهرالموت
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