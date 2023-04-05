التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 15:42

التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد

منذ 12 mins 5 April، 2023
أخبار موقع المنار

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