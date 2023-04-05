الوزير حمية : تطوير العمل المرفئي ينعكس ايجاباً على الموظفين داخل المرفأ

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية اجتماعا في الوزارة اليوم مع رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر ورئيس نقابة مرفا بيروت امين سر النقابة خليل زعيتر ورئيس الاتحاد القطاعي جورج حرب.

وتم خلال اللقاء البحث في وضع مرفا بيروت ومتابعه الوزير حمية الحثيثة ودعمه لتفعيل عمله، وذلك من خلال السعي لتطوير العمل المرفئي المتميز القائم على مبدا تأمين المتابعة الدائمة للعمل، ليؤكد حميه في هذا اللإطار بأن “هذا العمل سينعكس ايجاباً على الموظفين داخل المرفأ”.

وتمنى الوفد على الوزير الاستمرار بهذا الدعم والعمل على تأمين حقوق الموظفين ضمن عقد العمل الجماعي، وخصوصاً في ما يتعلق بالأجور والتقديمات الاجتماعية الملحة والضرورية في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام