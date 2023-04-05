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April 5 2023 - 14:02

الوزير حمية : تطوير العمل المرفئي ينعكس ايجاباً على الموظفين داخل المرفأ

منذ 11 mins 5 April، 2023
علي حمية
لبنان

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية اجتماعا في الوزارة اليوم مع رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر ورئيس نقابة مرفا بيروت امين سر النقابة خليل زعيتر  ورئيس الاتحاد القطاعي جورج حرب.

وتم خلال اللقاء البحث في وضع مرفا بيروت ومتابعه الوزير حمية الحثيثة ودعمه لتفعيل عمله، وذلك من خلال السعي لتطوير العمل المرفئي المتميز القائم على مبدا تأمين المتابعة الدائمة للعمل، ليؤكد حميه في هذا اللإطار بأن “هذا العمل سينعكس ايجاباً على الموظفين داخل المرفأ”.

وتمنى الوفد على الوزير الاستمرار بهذا الدعم والعمل على تأمين حقوق الموظفين ضمن عقد العمل الجماعي، وخصوصاً في ما يتعلق بالأجور والتقديمات الاجتماعية الملحة والضرورية في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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