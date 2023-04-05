الشيخ الخطيب استنكر الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين: لقطع كل اشكال التطبيع

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان بشدة” الانتهاكات الاسرائيلية اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين والمقدسات وحرمة الانسان، والتي كان آخرها اقتحام قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال لباحات المسجد الأقصى في عدوان همجي موصوف نضعه مع كل الجرائم السابقة برسم الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان المطالبة باتخاذ اجراءات حازمة تلجم العدوان الاسرائيلي المتمادي الذي يهدد الامن والاستقرار في المنطقة”.

وتوجه الخطيب” بتحية الاكبار لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد في ارضه والمدافع عن مقدساته، ولا سيما المرابطين في المسجد الأقصى الذين يذودون عنه بصدورهم العارية وقبضاتهم المسلحة بالإيمان والعزيمة، ونخص بالتحية الجرحى والاسرى الابطال الصابرين الذين يتحملون الأذى والالم في سبيل حرية وكرامة فلسطين وعزة شعبها، متمنيا” للجرحى الشفاء العاجل والحرية للأسرى والمعتقلين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام