اعلام العدو: صافرات الانذار تدوي من جديد في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 5 2023 - 05:14

اعلام العدو: صافرات الانذار تدوي من جديد في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

منذ 1 ساعة 5 April، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة