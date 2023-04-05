وزارة الخارجية الأردنية: ندين بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الاسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 03:12

وزارة الخارجية الأردنية: ندين بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الاسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه

منذ 11 mins 5 April، 2023
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