مسيرات في مناطق متفرقة من القدس المحتلة عقب الاعتداء الصهيونية على المعتكفين في المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 03:12

مسيرات في مناطق متفرقة من القدس المحتلة عقب الاعتداء الصهيونية على المعتكفين في المسجد الأقصى

منذ 13 mins 5 April، 2023
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