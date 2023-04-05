مقاومون يستهدفون بالرصاص مستوطنة “مي عامي” الصهيونية قرب أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 03:12

مقاومون يستهدفون بالرصاص مستوطنة “مي عامي” الصهيونية قرب أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل

منذ 14 mins 5 April، 2023
أخبار موقع المنار
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