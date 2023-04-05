مسيرة وهتافات نصرة للمسجد الأقصى في باب الأسباط بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 03:12

مسيرة وهتافات نصرة للمسجد الأقصى في باب الأسباط بالقدس المحتلة

منذ 15 mins 5 April، 2023
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