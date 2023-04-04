رويترز: الأمم المتحدة طالبت موظفي أفغانستان بعدم الذهاب إلى العمل ليومين بسبب مخاوف أمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2023 - 20:22

رويترز: الأمم المتحدة طالبت موظفي أفغانستان بعدم الذهاب إلى العمل ليومين بسبب مخاوف أمنية

منذ 1 ساعة 4 April، 2023
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