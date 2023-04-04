تشييع فقيد الجهاد والمقاومة مصطفى صالح شمص

شيع حزبُ الله وجمهورُ المقاومةِ في البقاع فقيدَ الجهادِ والمقاومة المجاهد مصطفى صالح شمص.

مراسمُ التشييعِ بدأت من حسينيةِ بلدة بوداي حيثُ تقبلَ ذووه التعازي، وقدمت فرقةٌ من المجاهدينَ قسمَ الولاءِ والبيعة.

بعدها انطلقَ موكبُ التشييعِ حيثُ حُمل نعشُ الفقيدِ على أكفِّ رفاقِ الدربِ تتقدمُه الفرقُ الكشفيةُ وحمَلةُ الراياتِ وصورِ القادة.

وعلى وقعِ الشعاراتِ الحسينيةِ والهتافاتِ المقاومةِ جابَ النعشُ شوارعَ بوداي وصولاً الى جبانتها،حيثُ أمَّ امامُ البلدةِ الشيخ جميل شمص الصلاةَ على الجثمان الطاهر، ليوارى بعدَها في الثرى الى جانبِ من سبقَه في رحلةِ الجهادِ والشهادة.