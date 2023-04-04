ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم، بعد أن هز قرار أوبك بلس “خفض المزيد من الإنتاج” الأسواق أمس، في حين تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 41 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 85.34 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً أيضا أو 0.5 بالمئة إلى 80.83 دولاراً للبرميل.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من ستة بالمئة أمس بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها فيما يعرف باسم تحالف أوبك بلس الأسواق بالإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل آخر يومياً.

المصدر: وكالات