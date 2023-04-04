المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي : نتفق مع موسكو بشأن عدم جواز اندلاع حرب نووية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2023 - 01:48

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي : نتفق مع موسكو بشأن عدم جواز اندلاع حرب نووية

منذ 3 ساعة 3 April، 2023
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