المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي : نتفق مع موسكو بشأن عدم جواز اندلاع حرب نووية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2023 - 01:48
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز الجلمة شمال شرق جنين
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كتائب القسام: دفاعاتنا الجوية ردت على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض جو
شرطة الاحتلال تعلن اعتقال مواطنة فلسطينية بزعم تخطيطها لتنفيذ عملية طعن في باب العامود بالقدس
الرئاسة الجزائرية: الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس السوري بشار الأسد اطلعه فيها على الوضع في سوريا
الرئيس التونسي قيس سعيد يعطي تعليماته بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس في دمشق
الرئيس التونسي قيس سعيد: التنسيق والعمل مستمران بين كل أجهزة الدولة عكس ما يُروج له
إصابة 16 موظفا بالمنطقة الحرة في سوريا مع الأردن إثر استهداف حافلة بعبوة ناسفة
وزارة الدفاع البيلاروسية: بدأنا عملية فحص الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة وسيتم تقييد حركة المرور المدنية بعدة مناطق
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤجّل قرار إقالة وزير الأمن يوآف غالانت على خلفية معارضته لخطة التعديلات القضائية
نائب وزير الخارجية الروسي: سنعزز قدراتنا العسكرية في الشمال والغرب ردا على انضمام فنلندا للنيتو
وكالة تاس: لجنة التحقيق الروسية تصنف انفجار مقهى سان بطرسبورغ أمس هجوما إرهابيا
مقتل شخص وإصابة أربعة في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية
اليمن: إصابة مواطنين اثنين بنيران القوات السعودية في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية
وكالة الأنباء الصومالية: إصابة 3 مدنيين في انفجار استهدف شاحنة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي بمقديشو
الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يصل الى نيويورك قبيل محاكمته الثلاثاء
وزير المالية يوسف الخليل: رواتب كل العاملين في القطاع العام كافة ستحتسب على سعر صيرفة ستون ألفاً للدولار الواحد
المكتب السياسي لحركة أمل: متمسكون بالدستور ونرفض الطروحات الفيدرالية ونهج الكانتونات
البطريرك الماروني بشارة الراعي يستقبل السفيرة الأميركية دوروثي شيا في بكركي ويستعرض معها الأوضاع العامة في لبنان
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي : نتفق مع موسكو بشأن عدم جواز اندلاع حرب نووية
منذ 3 ساعة
3 April، 2023
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