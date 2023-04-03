تقرير مصور | لقاءات باريس تحرك المياه الرئاسية الراكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2023 - 22:38

تقرير مصور | لقاءات باريس تحرك المياه الرئاسية الراكدة

منذ 1 ساعة 3 April، 2023
لبنان

فرنجية عاد من باريس ، فكيف أصبح الوضع رئاسيا؟

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