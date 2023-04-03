حراك العسكريين المتقاعدين دعا المسؤولين إلى إجراء تصحيح شامل للأجور وفق نسبة التضخم أو اعتماد سعر صيرفة للقطاع العام ومتقاعديه هو ٢٨،٥٠٠ ل.ل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2023 - 18:58

حراك العسكريين المتقاعدين دعا المسؤولين إلى إجراء تصحيح شامل للأجور وفق نسبة التضخم أو اعتماد سعر صيرفة للقطاع العام ومتقاعديه هو ٢٨،٥٠٠ ل.ل

منذ 33 mins 3 April، 2023
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