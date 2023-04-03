روسيا: قتيل و25 جريحا بانفجار عبوة ناسفة بمقهى وسط سان بطرسبورغ

قتل شخص وأصيب 25 آخرين الاحد بانفجار في مقهى وسط مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وذكرت خدمة الطوارئ الروسية أن “الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تزن 200 غرام من مادة تي إن تي شديدة الانفجار”.

وتوفي في الانفجار الصحفي المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.

وأعلن حاكم مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف أن “عدد الجرحى بعد الانفجار ارتفع إلى 25 شخصا، ونقل 19 شخصا منهم إلى المستشفى”، وتابع “مستشفيات المدينة تقدم كل المساعدة اللازمة”، واضاف “جميع خدمات الطوارئ والخدمات الخاصة في المدينة تعمل في منطقة الحادث، والطواقم لديها كل الموارد اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا”.

وأفادت مصادر لوكالة “نوفوستي” الروسية للانباء أنه “تم إحضار العبوة الناسفة على الأرجح من قبل أحد زوار المقهى، ويشتبه بأنها كانت على شكل تمثال صغير يرجح بأن القنبلة كانت بداخله وتم رفع دعوى بموجب المادة الخاصة بالقتل بطريقة خطيرة في مكان عام”، وتابعت “أدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى البالغة 15 مترا مربعا”.

المصدر: روسيا اليوم