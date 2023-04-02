حكومة العدو توافق على تشكيل قوات تحت قيادة بن غفير

وافقت حكومة العدو الإسرائيلي الأحد على طلب ما يسمي وزير الأمن الداخلي الصهيوني ايتمار بن غفير بشأن تشكيل “قوات الحرس الوطني”.

وبحسب وسائل اعلام العدو فإن “الحكومة الإسرائيلية صادقت على تشكيل قوات الحرس الوطني الخاضعة لوزير الأمن ايتمار بن غفير مباشرة”.

وبالتزامن مع موافقة الحكومة على طلب بن غفير، علق رئيس شرطة العدو الأسبق، موشيه كرادي على القرار، قائلا “نعيش أكثر فترة مظلمة في تاريخ إسرائيل، وينتابني الأرق بشأن مصير الشرطة والجيش، إيتمار بن غفير يشكل خطرا ملموسا علينا، ويجب إقالته من منصبه في أقرب وقت ممكن”.

والاثنين الماضي وقع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على قرار بإنشاء ما يسمى “حرس وطني” بإشراف وزارة الأمن.

المصدر: فلسطين اليوم