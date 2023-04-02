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April 2 2023 - 20:14

وزيرا إيران والسعودية بحثا هاتفيا في العلاقات المشتركة.. ولقاء قريب بينهما

منذ 2 ساعة 2 April، 2023
الاتفاق السعودي الايراني في الصين
ايران - عربي وإقليمي

بحث وزيرا الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي الاحد الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الموقع بين السعودية وايران برعاية صينية. واتفق الوزيران على لقاء مشترك خلال الأيام المقبلة.

وعبّر وزير الخارجية الإيرانية عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وأكد “عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير سياسة الجوار”.

من جهته، أكد ابن فرحان على “ضرورة التواصل المستمر واللقاء بين المسؤولين في البلدين”، ولفت الى ان “العملية الجارية في البلدين إيجابية ومرضية”.

المصدر: قناة العالم

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