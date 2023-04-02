وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2023 - 20:14
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رويترز عن مصادر مطلعة: السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية في الرياض في 19 أيار المقبل
رويترز: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الدعوة الرسمية للرئيس الأسد
وصول جميع الوفود المشاركة بالاجتماع الرباعي لمساعدي وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران المقرر الإثنين إلى موسكو
نائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان: سنركز على إنهاء التواجد العسكري التركي على أراضينا ومكافحة الإرهاب
وزارة الدفاع السورية: إصابة 5 عسكريين وخسائر مادية جراء عدوان جوي إسرائيلي تصدت له دفاعاتنا الجوية في حمص وريفها
استشهاد المستشار العسكري لحرس الثورة الإيراني مقداد مهقاني متأثراً بجراحه جراء العدوان الصهيوني على دمشق قبل يومين
حرس الثورة الإيراني: لا شك أن جرائم الكيان الصهيوني المجرم لن تمر من دون رد وسيدفع ثمنها
الخارجية الإيرانية: دماء مستشارينا العسكريين في سوريا لن تضيع هدراً ونحتفظ بحقنا في الرد في الزمان والمكان المناسبين
البحرية الإيرانية تطلق تحذيراً لطائرة تابعة للبحرية الأميركية قبل دخولها الحدود المائية ببحر عمان وتجبرها على الابتعاد
عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال
إضراب شامل في الأراضي المحتلة عام 48 استنكاراً لجريمة قتل الشاب الفلسطيني محمد العصيبي قرب باب السلسلة بالقدس المحتلة
حركة حماس: العدوان على المصلين في الأقصى يفتح المجال أمام كل سيناريوهات التصعيد ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة
حركة الجهاد الإسلامي: نشد على يد المقاومين الذين يواصلون تلقين العدو دروساً قاسية ليعلم أنهم لن يسمحوا باستمرار عدوانه
النائب محمد رعد: مصير الكثير من الأمور متوقف على شخص رئيس الجمهورية واللبنانيون هم من يجب أن يقرروا من يكون
النائب رعد: نحن حريصون على أن تأتي سلطة تستجيب لتطلعات الناس ونتطلع للشراكة وليس إلى التفرد في إدارة شؤونهم
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب خارجياً اعتماد الخيار الشرقي وداخلياً تسوية رئاسية في مجلس النواب على قاعدة المصالح الوطنية
مصادر يمنية: 3 جرحى في قصف سعودي استهدف منطقة الرقو في مديرية منبه بمحافظة صعدة
القوات المسلحة اليمنية: لو ارتكب العدوان أي حماقة سنرد بمفاجآت وضربات كبيرة في السعودية أو الإمارات ستؤثر على المنطقة
الموفد الأممي إلى اليمن: هناك حاجة لحماية مكتسبات الهدنة والبناء عليها ووقف إطلاق النار للتوصل لتسوية سياسية مستدامة
رويترز عن متحدث باسم إقليم كردستان العراق: اتفاق مبدئي مع بغداد لاستئناف صادرات النفط من حقول الشمال الأسبوع المقبل
الرئيس المصري يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي في القاهرة ويؤكّد الاستعداد للتعاون مع بغداد في جميع المجالات
الرئيس الروسي يهنئ نظيره البيلاروسي بيوم الوحدة بين الشعبين: رغم ضغوط العقوبات غير المسبوقة نواصل تنسيق جهودنا بفعالية
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي
منذ 3 ساعة
2 April، 2023
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