وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2023 - 20:14

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي

منذ 3 ساعة 2 April، 2023
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