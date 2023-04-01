لجنة متابعة أوضاع موظفي وزارة الاتصالات:حقوق العاملين في قطاع الاتصالات (اوجيرو – الخليوي – وزارة الإتصالات) هي وحدة واحدة لا تتجزأ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2023 - 20:12

لجنة متابعة أوضاع موظفي وزارة الاتصالات:حقوق العاملين في قطاع الاتصالات (اوجيرو – الخليوي – وزارة الإتصالات) هي وحدة واحدة لا تتجزأ

منذ 2 ساعة 1 April، 2023
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