لجنة متابعة أوضاع موظفي وزارة الاتصالات:حقوق العاملين في قطاع الاتصالات (اوجيرو – الخليوي – وزارة الإتصالات) هي وحدة واحدة لا تتجزأ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2023 - 20:12
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النائب محمد رعد: كل أزمة لبنان الاقتصادية سببها محاولة المجيئ بلسطة تنسجم مع سياسة الخارج الذي يريد أن يسلب خيرات البلد
المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو يعلن تعليق الاضراب لغاية انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء
استشهاد الشاب الفلسطيني محمد العصيبي برصاص قوات العدو الصهيوني قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
جيش الاحتلال يزعم ان الشهيد هاجم شرطيا صهيونيا وحاول السيطرة على مسدسه خلال توقيفه قرب باب السلسلة
الاحتلال يعتقل الشاب محمود الشافعي من مخيم بلاطة شرق نابلس أثناء تواجده بالمسجد الأقصى
حركة المقاومة الشعبية: الاحتلال وقيادته المجرمة يتحملون المسؤولية عما يحدث في القدس والأقصى من تعدي للخطوط الحمراء
حركة حماس: الدماء التي سالت في الأقصى لن تكون إلا وقودا لتصعيد النضال ضد سياسة التهويد وهي ستحفظ للمسجد الأقصى هويته
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يزور مصر على رأس وفد بناء على دعوة من نظيره المصري بعد 12 عاما من الانقطاع
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني يحذر مسؤولي جمهورية أذربيجان من النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
كنعاني: لا يمكن أن نبقى غير مبالين بمؤامرة الكيان الصهيوني ضدنا من أراضي جمهورية أذربيجان
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: تصريحات الغرب حول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا تتطلب من موسكو ردودا عسكرية
فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: روسيا تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في الحرب النووية
وزير الدفاع الروسي: زيادة إنتاج الذخائر الموجهة عالية الدقة لدعم قواتنا لتنفيذ خطة العملية العسكرية في أوكرانيا
الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 350 جندياً وإسقاط مقاتلة ميغ 29 ومروحية و5 مسيرات
وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح في الجيش الألماني بشكل كامل قبل 2030
الدفاع الأرمينية: مقتل جندي وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأذربيجانية عند حدود البلدين
السلطات اليونانية تعلن إلقاء القبض على شبكة من 40 شخصاً قامت بتهريب أكثر من 2300 مهاجر عبر حدود البلاد
رويترز عن وزارة الدفاع التايوانية: 10 طائرات صينية تعبر خط المنتصف في مضيق تايوان
المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان: كل الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة للتوصل إلى اتفاق
وزير الخارجية الإثيوبي: سد النهضة سيعود بالفائدة على دول المصب والنهج الهادف لاستفادة طرف واحد فقط غير مقبول
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
لجنة متابعة أوضاع موظفي وزارة الاتصالات:حقوق العاملين في قطاع الاتصالات (اوجيرو – الخليوي – وزارة الإتصالات) هي وحدة واحدة لا تتجزأ
منذ 2 ساعة
1 April، 2023
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