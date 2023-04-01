نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية حذرت من التوقف عن العمل اذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2023 - 20:12

نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية حذرت من التوقف عن العمل اذا لم يتم تصحيح سعر صيرفة

منذ 3 ساعة 1 April، 2023
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